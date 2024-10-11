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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов
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Сегодня, 11 октября, в Саудовской Аравии после официальной церемонии взвешивания чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев и обладатель титулов WBA Super и IBO в этом весе Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов перед завтрашним поединком.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов

Фото: Кадр с трансляции телеканала DAZN

Бетербиев свой предыдущий поединок проводил в январе 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде над британцем Каллумом Смитом. Послужной список Бетербиева на данный момент насчитывает 20 побед в 20 поединках (все 20 одержаны нокаутом).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Бивол последний бой провёл в июне 2024 года, одержав там победу техническим нокаутом в шестом раунде над ливийским боксёром Маликом Зинадом.

Победитель этого противостояния станет первым в истории полутяжёлого дивизиона обладателем сразу шести поясов (WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring).

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