Сегодня, 11 октября, в Саудовской Аравии после официальной церемонии взвешивания чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев и обладатель титулов WBA Super и IBO в этом весе Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов перед завтрашним поединком.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов Фото: Кадр с трансляции телеканала DAZN

Бетербиев свой предыдущий поединок проводил в январе 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде над британцем Каллумом Смитом. Послужной список Бетербиева на данный момент насчитывает 20 побед в 20 поединках (все 20 одержаны нокаутом).

Бивол последний бой провёл в июне 2024 года, одержав там победу техническим нокаутом в шестом раунде над ливийским боксёром Маликом Зинадом.

Победитель этого противостояния станет первым в истории полутяжёлого дивизиона обладателем сразу шести поясов (WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring).