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Майк Тайсон планирует нокаутировать Джейка Пола на старте поединка

Майк Тайсон планирует нокаутировать Джейка Пола на старте поединка
Майк Тайсон
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Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что планирует нокаутировать популярного блогера, а также профессионального боксёра Джейка Пола в стартовых раундах боя.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«У меня ничего нового не произошло. Я очень хорошо готовился к этому бою, намного лучше, чем обычно, поэтому я чувствую, что готов на полную.

Уверен, что все увидят в ринге много боли. Если он не будет бегать от меня, то вы увидите нокаут уже в первом раунде. Но я всё же думаю, что мне придётся за ним побегать один или два раунда, прежде чем я его прикончу», — приводит слова Тайсона MMA Fighting.

Напомним, что бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США) и пройдёт по формуле 8 раундов по 2 минуты, но будет носить статус официального поединка.

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