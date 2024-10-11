Ислам Махачев предположил, почему Двалишвили избегает боя с Нурмагомедовым

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев предположил, почему действующий чемпион в легчайшем весе UFC Мераб Двалишвили не торопится проводить защиту титула в бою с не знающим поражений бойцом легчайшего дивизиона Умаром Нурмагомедовым.

«Он чемпион, поэтому старается подольше сохранить пояс. Умар — серьёзная угроза, Двалишвили понимает это, из‑за этого и избегает поединка», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, Двалишвили стал чемпионом в сентябре 2024 года, когда победил единогласным решением судей экс-чемпиона в этом весе американца Шона О'Мэлли.

Нурмагомедов в настоящий момент занимает первую позицию рейтинга и является официальным претендентом на чемпионский титул.