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Ислам Махачев предположил, почему Двалишвили избегает боя с Нурмагомедовым

Ислам Махачев предположил, почему Двалишвили избегает боя с Нурмагомедовым
Ислам Махачев
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев предположил, почему действующий чемпион в легчайшем весе UFC Мераб Двалишвили не торопится проводить защиту титула в бою с не знающим поражений бойцом легчайшего дивизиона Умаром Нурмагомедовым.

«Он чемпион, поэтому старается подольше сохранить пояс. Умар — серьёзная угроза, Двалишвили понимает это, из‑за этого и избегает поединка», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, Двалишвили стал чемпионом в сентябре 2024 года, когда победил единогласным решением судей экс-чемпиона в этом весе американца Шона О'Мэлли.

Нурмагомедов в настоящий момент занимает первую позицию рейтинга и является официальным претендентом на чемпионский титул.

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