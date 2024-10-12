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Бывший соперник Бетербиева, отправлявший его в нокдаун, дал прогноз на бой с Биволом

Бывший соперник Бетербиева, отправлявший его в нокдаун, дал прогноз на бой с Биволом
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Каллум Джонсон, который встречался в ринге с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым и отправлял его в нокдаун, но проиграл нокаутом в четвёртом раунде, дал прогноз на предстоящий поединок Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе с обладателем поясов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Да, я с нетерпением жду этого боя, как и все вокруг. Я такого же мнения, как и все остальные. Это лучший бой в боксе. Лично я отдаю предпочтение Бетербиеву, но это будет равный поединок с шансами 50/50, и большинство аналитиков считают, что шансы приблизительно равны.

Если бы этот бой состоялся где-то два-три года назад, то я бы вообще не раздумывал над фаворитом этого боя и твёрдо назвал бы Бетербиева. Но здесь шансы уравниваются за счёт того, что Артур только недавно залечил травму, и тот факт, что ему уже 39 лет, это тоже не в его пользу. Сыграет ли с ним возраст злую шутку в этом бою? Посмотрим. Лично я верю, что у Бетербиева хватит сил победить Бивола», — приводит слова Джонсона BoxingScene.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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