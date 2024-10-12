Бивол рассказал, сможет ли спать перед боем за звание абсолютного чемпиона с Бетербиевым

33-летний российский боксер, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBO и WBA Дмитрий Бивол рассказал, сможет ли он заснуть накануне поединка за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем поясов IBF, WBO и WBC 39-летним российским боксёром Артуром Бетербиевым.

«Предстоящий бой многое значит, но я стараюсь абстрагироваться от происходящего. Я благодарен очень многим, но сфокусирован на субботнем поединке. Сейчас мне нужно поесть и поспать, а потом готовиться. Могу ли я спать перед такими боями? Честно, я уже привык. Я с шести лет боксирую и сплю перед боями», — приводит слова Бивола «Матч ТВ».

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым пройдёт 12 октября в Эр‑Рияде. На счету Бивола 23 победы, Бетербиев одержал 20 побед нокаутом, оба российских боксёра не потерпели ни одного поражения.