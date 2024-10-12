Нейт Диаз назвал бойцов, которые недостойны биться за титул BMF

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз отреагировал на предложение бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе соотечественника Дастина Порье провести за один день гран-при между четырьмя бойцами за пояс BMF. Бриллиант предположил, что участниками такого турнира могли бы стать Джастин Гэтжи, Макс Холлоэуй, Дэн Хукер и он сам.

«Дана, Дэн [Хукер] и Макс [Холлоуэй] имеют право претендовать на мой пояс. Но убери оттуда двух других задротов, они не подходят под описание», — написал на своей странице в социальных сетях Нейт.

Напомним, титул BMF был создан в промоушене в 2019 году. Тогда он был разыгран в поединке между Нейтом Диазом и Хорхе Масвидалем на турнире UFC 244. Победу техническим нокаутом (остановка доктором) в бою одержал Хорхе.