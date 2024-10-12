Конор Макгрегор — Флойду Мейвезеру: детка, снимай перчатки и давай драться в BKFC

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор вызвал легендарного американского боксёра Флойда Мейвезера на реванш на голых кулаках в лиге BKFC.

«Флойд, ты маленький чёрт. Ты пытаешься устроить боксёрский поединок со мной в 70 кг. Дерись со мной в моём весе! Макгрегор — Мейвезер в 77 кг в BKFC. Погнали, детка! Снимай перчатки и дерись, малыш!» — приводит слова Конора портал Sports Illustrated.

Напомним, Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор провели поединок по боксу летом 2017 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал американский спортсмен. Для Флойда этот бой стал последним на профессиональном уровне.