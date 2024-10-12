Дмитрий Бивол: статистика боёв, рекорд, сколько побед, рост, вес

Завтра, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой боёв и физическими показателями Дмитрия.

Россиянину 33 года. На профессиональном ринге Дмитрий выступает с 2014 года. Он является непобеждённым боксёром и в своём рекорде имеет 23 победы, из которых 12 были одержаны досрочно. Бивол является обладателем чемпионских титулов WBA и IBO в полутяжёлом дивизионе. Рост россиянина составляет 183 см, а вес — 79-80 кг.