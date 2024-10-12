Исраэль Адесанья поставил $ 10 тыс. на бой Бетербиев — Бивол

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья поставил $ 10 тыс. на победу россиянина Дмитрия Бивола в бою с соотечественником Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе. Об этом боец сообщил на своей странице в социальных сетях.

Если Бивол победит в поединке, то Адесанья заработает на данной ставке около $ 7,1 тыс.

Фото: Страница Адесаньи в социальных сетях

Напомним, бой между Дмитрием и Артуром состоится завтра, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В России поединок Бивола и Бетербиева можно будет посмотреть на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его основные события. Кроме того, эфир турнира будут показывать платформы DAZN и TNT Sports.