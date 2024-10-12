Артур Бетербиев: статистика боёв, рекорд, сколько побед, рост, вес

Завтра, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой боёв и физическими показателями Артура.

Бетербиеву 39 лет. Карьеру на профессиональном ринге российский боксёр начал в 2013 году. Артур является непобеждённым и имеет в своём рекорде 20 побед, из которых все были одержаны досрочно. Рост Бетербиева составляет 183 см, а размах рук — 185 см. Вес россиянина составляет примерно 79-80 кг. Артур является чемпионом мира по боксу по версиям IBF, WBO и WBC в полутяжёлом дивизионе.