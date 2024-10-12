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Вахитов: у меня нет негатива к Алексу Перейре. Придёт время, и мы разделим с ним октагон

Вахитов: у меня нет негатива к Алексу Перейре. Придёт время, и мы разделим с ним октагон
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Боец UFC россиянин Артём Вахитов рассказал, что не испытывает личной неприязни к чемпиону UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.

«Я уважаю Алекса и его команду. В кикбоксинге мы разошлись с ним на уважительной ноте. Мы пообщались с ним (после того, как Вахитов выступил на турнире Dana White Contendre Series. — Прим. «Чемпионата»). Он поздравил меня. Алекс сказал мне, что у меня ещё всё впереди. Я ему ответил, что придёт время и мы разделим с ним октагон. К нему у меня нет негатива. Есть только спортивный интерес [в том, кто победит в бою по правилам ММА].

Думал ли я, что мы когда-нибудь снова подерёмся? После того как Алекс начал выступать в ММА, не исключал такой вероятности, что наши пути снова пересекутся. Наш счёт в кикбоксинге 1-1. Но я считаю, что забрал оба боя. Но это в прошлом. У меня были мысли о том, что мы с Алексом разделим октагон, когда я только начал заниматься ММА», — приводит слова Артёма портал MMAJunkie.

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