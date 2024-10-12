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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
00:30 Мск
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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 00:00 мск

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 00:00 мск
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В воскресенье, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг), в котором встретятся россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.

Боксёрский вечер начнётся ориентировочно в 18:00 мск, а поединок Бивола и Бетербиева — не раньше 00:00 мск.

На территории Российской Федерации бой будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира. Кроме того, эфир спортивного мероприятия будут показывать платформы DAZN и TNT Sports.

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