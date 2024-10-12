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Макгрегор: к чёрту Топурию! Испания не его родина, а моя. Холлоуэй, воздай ему по заслугам

Макгрегор: к чёрту Топурию! Испания не его родина, а моя. Холлоуэй, воздай ему по заслугам
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Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор жёстко высказался в адрес действующего обладателя чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии.

«К чёрту Топурию. Испания не его родная страна, это моя родина. Он в курсе, что его дом в другом месте, не в Испании. Так что, Макс [Холлоуэй], удачи. Воздай ему по заслугам», — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.

Напомним, Илии Топурии предстоит провести следующий поединок 26 октября на турнире UFC 308, который состоится в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Его соперником станет обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй.

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