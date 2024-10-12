Трояновский дал прогноз на поединок Бетербиева и Бивола

Бывший чемпион мира по версии IBF россиянин Эдуард Трояновский дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Моё мнение – 50 на 50%. Оба хороши, оба с разными стилями, что нам и интересно. Победит тот, кто сможет навязать свою манеру боя. Биволу нужно двигаться, не давать по себе бить, набирать очки. Бетербиеву нужно нокаутировать. Кто сможет это реализовать, тот победит. Дмитрий не первый раз боксирует с нокаутёром. Артур тоже встречался с такими по стилю соперниками», — сказал Эдуард Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.