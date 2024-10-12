Трояновский оценил проведение боя за звание абсолютного чемпиона между двумя россиянами

Бывший чемпион мира по версии IBF россиянин Эдуард Трояновский оценил проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что все пояса останутся в России. Но мы вынуждены выяснять, кто сильнее. Когда есть ещё кого бить из других стран, наши парни будут боксировать между собой. Это — не очень. Но то, что пояса останутся в России точно, это круто», — сказал Эдуард Трояновский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Бетербиевым и Биволом состоится в воскресенье, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).