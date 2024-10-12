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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Трояновский оценил проведение боя за звание абсолютного чемпиона между двумя россиянами

Трояновский оценил проведение боя за звание абсолютного чемпиона между двумя россиянами
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Бывший чемпион мира по версии IBF россиянин Эдуард Трояновский оценил проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что все пояса останутся в России. Но мы вынуждены выяснять, кто сильнее. Когда есть ещё кого бить из других стран, наши парни будут боксировать между собой. Это — не очень. Но то, что пояса останутся в России точно, это круто», — сказал Эдуард Трояновский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Бетербиевым и Биволом состоится в воскресенье, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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