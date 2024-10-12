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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
00:30 Мск
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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: ориентировочное время начало боя — 00:00

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: ориентировочное время начало боя — 00:00
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Завтра, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) Бой между Биволом и Бетербиевым начнётся не раньше 00:00 по московскому времени.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

На территории Российской Федерации поединок будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса, в которой рассказывает обо всех главных событиях турнира. Кроме того, эфир спортивного мероприятия будут показывать платформы DAZN и TNT Sports.

И Дмитрий, и Артур являются непобеждёнными боксёрами. Бивол имеет в своём профессиональном рекорде 23 победы (12 КО/ТКО), а Бетербиев — 20 побед (20 КО/ТКО).

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