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Представлен постер к турниру UFC, в главном бою которого сразятся Пётр Ян и Фигейреду

Представлен постер к турниру UFC, в главном бою которого сразятся Пётр Ян и Фигейреду
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Пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях представила официальный постер к турниру UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в городе Макао (Китай). Главным поединком турнира станет бой между россиянином Петром Яном и бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Петру Яну 31 год. В последнем поединке, который состоялся в марте в Майами (США) на турнире UFC 299, россиянин разделил октагон с топовым китайским бойцом Сонг Ядонгом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей. Для российского бойца эта победа стала первой с октября 2021 года.

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