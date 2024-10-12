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Вышел трейлер сериала об ММА, в котором снялись Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс и Сириль Ган

Вышел трейлер сериала об ММА, в котором снялись Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс и Сириль Ган
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Член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер, чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс и французский боец UFC Сириль Ган приняли участие в съёмках художественного сериала о смешанных единоборствах под названием La Cage (название пока официально не адаптировано на русский язык, но дословно переводится как «Клетка». — Прим. «Чемпионата»).

Сериал был снят стриминговым сервисом Netflix. В центре сюжета оказывается молодой боец ММА, роль которого исполнил Мелвин Бумер. Он выступает в польском промоушене KSW. Сен-Пьер, Джонс и Ган будут фигурировать в картине в качестве наставников молодого бойца. Первая серия выйдет 8 ноября.

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