Гловер Тейшейра заявил о готовности возобновить карьеру в ММА и вернуться в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 84 кг) бразилец Гловер Тейшейра заявил о готовности возобновить карьеру в ММА.

«Ничего [не запланировано], но я обязательно вернусь. Сейчас я нахожусь в поиске вызовов. Трудно продолжать тренироваться без причины, поэтому обязательно где-нибудь выступлю. Мне хочется соревноваться. Может быть окунусь в джиу-джитсу или бокс. Или вернусь на пару боёв в UFC. Я чувствую себя отлично, мы проводим жёсткие спарринги. На днях я стоял в паре с Алексом [Перейрой] и он мне сказал: «Чёрт возьми, Гловер, ты должен вернуться!» Не говорю, что хочу драться. Я бы сказал, что мне хотелось бы почувствовать соревновательный дух», — приводит слова Гловера портал MMA Fighting.