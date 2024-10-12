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Кейн Веласкес объяснил, как можно победить Тома Аспиналла

Кейн Веласкес объяснил, как можно победить Тома Аспиналла
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Кейн Веласкес объяснил, как можно победить временного чемпиона UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла.

«Когда я добираюсь до чьих-то ног, то провожу тейкдаун. Аспиналл очень опасен в стойке, он обладает большой мощью. Том делает большой шаг, бросается вперёд и начинает бить. Он очень хорошо сокращает дистанцию, но Аспиналл бы попал под мой тейкдаун», — приводит слова Кейна портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в конце июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания), Том разделил октагон с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой англичанина нокаутом в первом раунде.

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