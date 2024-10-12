Экс-супруга Бивола пожелала удачи Артуру Бетербиеву в поединке с Дмитрием

Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира по боксу по версиям WBA и IBO в полутяжёлом дивизионе Дмитрия Бивола, пожелала удачи сопернику своего экс-супруга чемпиону мира по боксу по версиям IBF, WBO и WBC в полутяжёлом весе Артуру Бетербиеву.

«Артур при любом раскладе вернётся после боя к семье, а Бивол — к любовнице. Артур, я желаю тебе удачи! Пожалуйста, останови этого безумца. [Дмитрий] жалкий, грустный, обречённый», — написала Екатерина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Артуром и Дмитрием состоится в воскресенье, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся не раньше 00:00 мск.