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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя Бетербиева и Бивола

Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя Бетербиева и Бивола
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев с нетерпением ожидает поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым и чемпионом WBA Super и IBO Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Это будет космос!» — написал Махачев на своей странице в социальной сети, отметив там Бетербиева.

Напомним, бой между Бетербиевым и Биволом возглавит грандиозный вечер профессионального бокса, который пройдёт в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии.

На кону этого противостояния будет стоять сразу шесть чемпионских титулов — WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring.

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