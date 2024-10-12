Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя Бетербиева и Бивола

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев с нетерпением ожидает поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым и чемпионом WBA Super и IBO Дмитрием Биволом.

«Это будет космос!» — написал Махачев на своей странице в социальной сети, отметив там Бетербиева.

Напомним, бой между Бетербиевым и Биволом возглавит грандиозный вечер профессионального бокса, который пройдёт в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии.

На кону этого противостояния будет стоять сразу шесть чемпионских титулов — WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring.