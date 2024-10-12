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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Джей Опетайя: чемпионы боятся драться со мной

Джей Опетайя: чемпионы боятся драться со мной
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Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя недоволен тем, что другие чемпионы в его дивизионе не горят желанием сразиться с ним в объединительном поединке.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Джей Опетайя — Джек Мэсси
12 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Джей Опетайя
Не началось
Джек Мейсси

«Я просто не понимаю, почему все мои коллеги-чемпионы не хотят объединительных боёв и не хватаются за этот шанс обеими руками. Мне нравится чувствовать себя некомфортно. Мы все упорно трудимся в спортзале, так почему бы нам не определить сильнейшего между собой? Но чемпионы боятся драться со мной. Уверен, что Турки Аль аш-Шейх в конечном итоге предоставит нам возможность определить абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе», — приводит слова Опетайи BoxingNews24.

Напомним, 12 октября в Саудовской Аравии Опетайя проведёт защиту своего титула в поединке против Джека Мейсси в андеркарде мегафайта Бивол — Бетербиев.

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