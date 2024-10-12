Джей Опетайя: чемпионы боятся драться со мной

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя недоволен тем, что другие чемпионы в его дивизионе не горят желанием сразиться с ним в объединительном поединке.

«Я просто не понимаю, почему все мои коллеги-чемпионы не хотят объединительных боёв и не хватаются за этот шанс обеими руками. Мне нравится чувствовать себя некомфортно. Мы все упорно трудимся в спортзале, так почему бы нам не определить сильнейшего между собой? Но чемпионы боятся драться со мной. Уверен, что Турки Аль аш-Шейх в конечном итоге предоставит нам возможность определить абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе», — приводит слова Опетайи BoxingNews24.

Напомним, 12 октября в Саудовской Аравии Опетайя проведёт защиту своего титула в поединке против Джека Мейсси в андеркарде мегафайта Бивол — Бетербиев.