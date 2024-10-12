Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поли Малиньяджи сравнил Артура Бетербиева с Геннадием Головкиным

Поли Малиньяджи сравнил Артура Бетербиева с Геннадием Головкиным
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Поли Малиньяджи сравнил чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с бывшим чемпионом мира в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Я слышал много жалоб на то, что Бетербиев не дрался с сильной оппозицией. Но ведь все из-за того, что они с ним просто не хотели драться. Такая же проблема была в своё время у Геннадия Головкина на пике его формы. Головкин, как и Бетербиев уничтожал всех на своём пути. Все те, кто выходили против них в ринг, проигрывали жестокими нокаутами. Гвоздик провёл неплохой бой против Бетербиева, но даже он рассыпал весь песок из своих песочных часов в этом бою, после чего ушел из бокса на долгое время», — сказал Малиньяджи на YouTube-канале ProBox TV.

Напомним, что Бетербиев в ночь с 12 на 13 октября проведёт бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с обладателем поясов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: ждём величайшего боя для России
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: ждём величайшего боя для России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android