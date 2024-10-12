Поли Малиньяджи сравнил Артура Бетербиева с Геннадием Головкиным

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Поли Малиньяджи сравнил чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с бывшим чемпионом мира в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.

«Я слышал много жалоб на то, что Бетербиев не дрался с сильной оппозицией. Но ведь все из-за того, что они с ним просто не хотели драться. Такая же проблема была в своё время у Геннадия Головкина на пике его формы. Головкин, как и Бетербиев уничтожал всех на своём пути. Все те, кто выходили против них в ринг, проигрывали жестокими нокаутами. Гвоздик провёл неплохой бой против Бетербиева, но даже он рассыпал весь песок из своих песочных часов в этом бою, после чего ушел из бокса на долгое время», — сказал Малиньяджи на YouTube-канале ProBox TV.

Напомним, что Бетербиев в ночь с 12 на 13 октября проведёт бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с обладателем поясов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом.