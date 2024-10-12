Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крис Алгиери: Бивол станет последним соперником в карьере Бетербиева

Крис Алгиери: Бивол станет последним соперником в карьере Бетербиева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери считает, что действующий обладатель титулов WBA Asia и IBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол станет последним соперником в карьере чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом дивизионе Артура Бетербиева.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Мне кажется, Бивол имеет больше шансов на победу в бою с Бетербиевым, но даже если он проиграет поединок, это будет последнее выступление Артура Бетербиева на профессиональном ринге. Даже если Бетербиев станет абсолютным чемпионом мира, он завершит карьеру. Единственным исключением может стать ничейный результат или очень близкое решение, которое позволит им провести реванш за большие деньги, тогда мы сможем ещё раз увидеть Артура в ринге», — сказал Алгиери в видео на YouTube-канале ProBox TV.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев возглавит боксёрский вечер 12 октября в Саудовской Аравии. В этом поединке определится абсолютный чемпион мира в полутяжёлом дивизионе.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: ждём величайшего боя для России
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: ждём величайшего боя для России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android