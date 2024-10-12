Крис Алгиери: Бивол станет последним соперником в карьере Бетербиева

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери считает, что действующий обладатель титулов WBA Asia и IBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол станет последним соперником в карьере чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом дивизионе Артура Бетербиева.

«Мне кажется, Бивол имеет больше шансов на победу в бою с Бетербиевым, но даже если он проиграет поединок, это будет последнее выступление Артура Бетербиева на профессиональном ринге. Даже если Бетербиев станет абсолютным чемпионом мира, он завершит карьеру. Единственным исключением может стать ничейный результат или очень близкое решение, которое позволит им провести реванш за большие деньги, тогда мы сможем ещё раз увидеть Артура в ринге», — сказал Алгиери в видео на YouTube-канале ProBox TV.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев возглавит боксёрский вечер 12 октября в Саудовской Аравии. В этом поединке определится абсолютный чемпион мира в полутяжёлом дивизионе.