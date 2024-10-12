Белал Мухаммад проведёт защиту титула против Шавката Рахмонова на UFC 310

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад проведёт защиту своего титула в бою против не знающего поражений претендента в лице Шавката Рахмонова. Этот бой станет главным событием турнира UFC 310, который пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Мухаммад свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где победил единогласным решением судей экс-чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса.

Рахмонов последний раз выступал в декабре 2023 года и одержал там победу удушающим приёмом во втором раунде над Стивеном Томпсоном. Всего на его счету 18 проведённых поединков, и во всех 18 он одержал досрочные победы.