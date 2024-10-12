Уиттакер не смог продолжить бой с Кэмероном после падения через канаты

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) серебряный призёр олимпийских игр, перспективный британский полутяжеловес Бен Уиттакер сразился со своим соотечественником Лиамом Кэмероном. Уиттакер не смог продолжить бой после падения через канаты.

Уиттакер смотрелся предпочтительнее своего соперника в первой половине боя, но затем Кэмерон стал перехватывать инициативу и выравнивать счёт на записках судей. В конце пятого раунда боксёры начали борьбу в клинче возле канатов и непреднамеренно вылетели за приделы ринга, впоследствии Уиттакер не смог продолжить бой, и судьями были подведены итоги на момент остановки: 58-57 Уиттакер, 58-57 Кэмерон и 58-58 ничья. Таким образом, была объявлена ничья раздельным решением судей.

Напомним, главным событием этого боксёрского вечера, который проходит в ночь с 12 на 13 октября, станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.