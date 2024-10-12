Александр Пантожа сразится с дебютантом UFC в титульном бою на UFC 310

Чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа проведёт защиту своего титула в поединке против дебютанта организации, экс-чемпиона Rizin японца Кая Асакуры.

Пантожа свой предыдущий бой проводил в мае 2024 года против Стива Эрцега, которого победил единогласным решением судей по итогам пяти раундов поединка.

Асакура последний раз выступал в декабре 2023 года на турнире Rizin FF 45, где одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над экс-чемпионом Bellator Хуаном Арчулетой.

Напомним, Пантожа завоевал свой чемпионский пояс UFC в июле 2023 года, и предстоящий бой с Асакурой станет для него третьей защитой титула.