Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Пантожа сразится с дебютантом UFC в титульном бою на UFC 310

Александр Пантожа сразится с дебютантом UFC в титульном бою на UFC 310
Александр Пантожа
Комментарии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа проведёт защиту своего титула в поединке против дебютанта организации, экс-чемпиона Rizin японца Кая Асакуры.

Пантожа свой предыдущий бой проводил в мае 2024 года против Стива Эрцега, которого победил единогласным решением судей по итогам пяти раундов поединка.

Асакура последний раз выступал в декабре 2023 года на турнире Rizin FF 45, где одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над экс-чемпионом Bellator Хуаном Арчулетой.

Напомним, Пантожа завоевал свой чемпионский пояс UFC в июле 2023 года, и предстоящий бой с Асакурой станет для него третьей защитой титула.

Материалы по теме
Белал Мухаммад проведёт защиту титула против Шавката Рахмонова на UFC 310
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android