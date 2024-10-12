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Крис Юбэнк-младший досрочно победил Камила Шеремету

Крис Юбэнк-младший досрочно победил Камила Шеремету
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В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе между британцем Крисом Юбэнком-младшим и поляком Камилом Шереметой.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Крис Юбэнк (W) — Камил Шеремета
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Крис Юбэнк
Окончено
TKO
Камил Шеремета

Уже в первом раунде Юбэнк отправил в нокдаун Шеремету, но в концовке стартовой трёхминутки чуть сам не оказался на настиле после пропущенного прямого. Шеремета ненадолго восстановил паритет в ринге, но в шестом раунде снова оказался в нокдауне за 10 секунд до окончания раунда. Шеремета смог продолжить бой, но в седьмом раунде несколько раз снова был отправлен в нокдаун, и рефери принял решение остановить это одностороннее избиение, объявив победу техническим нокаутом в пользу Юбэнка.

Напомним, Юбэнк выходил на этот бой после годичного простоя вне ринга. Свой предыдущий поединок он проводил в сентябре 2023 года, где выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде у Лиама Смита, взяв у него реванш.

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