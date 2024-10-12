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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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67% читателей «Чемпионата» уверены, что Бивол победит Бетербиева

67% читателей «Чемпионата» уверены, что Бивол победит Бетербиева
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По итогам опроса читателей «Чемпионата», 67% проголосовали за победу обладателя титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола над чемпионом WBC, IBF и WBO в этом весе Артуром Бетербиевым.

Напомним, Бивол и Бетербиев проведут бой в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии, где определят абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе впервые с 2003 года (с эпохи Роя Джонса-младшего).

Победитель этого боя станет первым в истории обладателем сразу шести поясов — WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring.

Бивол выйдет на этот поединок с послужным списком в 23 победы (12 досрочно) в 23 поединках, а Бетербиев имеет за своими плечами 20 побед в 20 поединках и во всех своих боях побеждал нокаутом.

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