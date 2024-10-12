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Джей Опетайя одержал досрочную победу над Джеком Мэсси

Джей Опетайя одержал досрочную победу над Джеком Мэсси
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12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках грандиозного вечера профессионального бокса, чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя провёл защиту своего титула в поединке против британца Джека Мэсси.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Джей Опетайя (W) — Джек Мэсси
12 октября 2024, суббота. 22:40 МСК
Джей Опетайя
Окончено
TKO
Джек Мэсси

C самого старта поединка Опетайя ринулся в атаку и постоянно оказывал давление на своего соперника, полностью доминируя в ринге. В шестом раунде Мэсси, с окровавленным лицом уже не отвечал на половину атак чемпиону и его угол принял решение выбросить полотенце. Таким образом, была объявлена победа техническим нокаутом в шестом раунде в пользу Опетайи.

Опетайя одержал свою 26-ю победу в 26 поединках, и в 20-й раз победил досрочно.

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