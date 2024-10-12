Джей Опетайя одержал досрочную победу над Джеком Мэсси

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках грандиозного вечера профессионального бокса, чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя провёл защиту своего титула в поединке против британца Джека Мэсси.

C самого старта поединка Опетайя ринулся в атаку и постоянно оказывал давление на своего соперника, полностью доминируя в ринге. В шестом раунде Мэсси, с окровавленным лицом уже не отвечал на половину атак чемпиону и его угол принял решение выбросить полотенце. Таким образом, была объявлена победа техническим нокаутом в шестом раунде в пользу Опетайи.

Опетайя одержал свою 26-ю победу в 26 поединках, и в 20-й раз победил досрочно.