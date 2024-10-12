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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Неймар прибыл на бой Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом

Неймар прибыл на бой Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом
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Известный футболист Неймар прибыл на вечер бокса, который сегодня, 12 октября, проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В компании не знающего поражений британского средневеса Конора Бенна и промоутера Фрэнка Уоррена, футболист ожидает главное событие шоу, где состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории между чемпионом WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником, обладателем поясов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
Профессиональный боксёр Конор Бенн, футболист Неймар и промоутер Фрэнк Уоррен на вечере бокса Бивол — Бетербиев

Профессиональный боксёр Конор Бенн, футболист Неймар и промоутер Фрэнк Уоррен на вечере бокса Бивол — Бетербиев

Фото: Скриншот трансляции DAZN

По итогам поединка Бивол — Бетербиев будет определён первый в истории полутяжёлого дивизиона обладатель сразу шести поясов — WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring.

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