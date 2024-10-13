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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
00:30 Мск
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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прямая онлайн-трансляция боя началась

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прямая онлайн-трансляция боя началась
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Началась прямая онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса. Долгожданный бой между Бетербиевым и Биволом является главным событием вечера.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Идёт
Дмитрий Бивол

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин является обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 20 побед (20 — нокаутом) и ни одного поражения.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин является обладателем титула WBA. Всего на его счету 23 победы (12 — нокаутом) и ни одного поражения.

Напомним, Бивол свой последний бой проводил в июне 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде над ливийцем Маликом Зинадом. Что касается Бетербиева, он в предыдущий раз выступал в январе 2024 года, одержав там победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Трансляцию боксёрского турнира показывают платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок транслируется на Первом канале. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой рассказывает обо всех главных событиях турнира. Вместе с нашими журналистами бои комментирует Магомед Курбанов — боксёр RCC Boxing, экс-претендент на титул чемпиона WBA, седьмой номер рейтинга WBA в первом среднем весе.

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