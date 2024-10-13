Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой обладателя титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и его соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева.

Стартовые раунды ушли на разведку, где небольшое преимущество было на стороне Бивола, но уже ближе к середине поединка Бетербиев перехватил инициативу в свои руки, после того как несколько раз очень крепко донёс свои удары до головы и корпуса Бивола.

С седьмого раунда Бивол взорвался многоударной комбинацией, но затем Бетербиев восстановил паритет, нанеся в ответ не меньшее количество точных силовых ударов, установив удобную для себя дистанцию.

«Чемпионские» раунды также прошли в конкурентном стиле, и в конечном итоге поединок продлился все отведённые 12 раундов, после чего судьи выставили следующий счёт — 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Бетербиева.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).