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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира
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В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой обладателя титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и его соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Стартовые раунды ушли на разведку, где небольшое преимущество было на стороне Бивола, но уже ближе к середине поединка Бетербиев перехватил инициативу в свои руки, после того как несколько раз очень крепко донёс свои удары до головы и корпуса Бивола.

С седьмого раунда Бивол взорвался многоударной комбинацией, но затем Бетербиев восстановил паритет, нанеся в ответ не меньшее количество точных силовых ударов, установив удобную для себя дистанцию.

«Чемпионские» раунды также прошли в конкурентном стиле, и в конечном итоге поединок продлился все отведённые 12 раундов, после чего судьи выставили следующий счёт — 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Бетербиева.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

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