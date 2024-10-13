Видео: Артуру Бетербиеву и Дмитрию Биволу тейпируют руки

Артуру Бетербиеву и Дмитрию Биволу начали тейпировать руки перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса.

Видео доступно в телеграм-канале Федерации бокса России.

Напомним, Бивол свой последний бой проводил в июне 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде над ливийцем Маликом Зинадом. Что касается Бетербиева, он в предыдущий раз выступал в январе 2024 года, одержав там победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира. Вместе с нашими журналистами бои будет комментировать Магомед Курбанов — боксёр RCC Boxing, экс-претендент на титул чемпиона WBA, седьмой номер рейтинга WBA в первом среднем весе.