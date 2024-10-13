Фабио Уордли нокаутировал Фрейзера Кларка в первом раунде, сломав ему челюсть

Сегодня, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в соглавном событии грандиозного вечера профессионального бокса состоялся реванш между двумя британскими супертяжеловесами Фабио Уордли и Фрейзером Кларком, где на кону стоял титул чемпиона Великобритании.

Уже первый раунд стал последним в этом противостоянии. Уордли на выходе из клинча нанёс несколько точных боковых в голову Кларка и серьёзно потряс его, после чего добавил сокрушительный хук, которым сломал челюсть Кларку и отправил в чистый нокаут.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в марте 2024 года, где была зафиксирована ничья в очень зрелищном поединке.