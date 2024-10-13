Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фабио Уордли нокаутировал Фрейзера Кларка в первом раунде, сломав ему челюсть

Фабио Уордли нокаутировал Фрейзера Кларка в первом раунде, сломав ему челюсть
Комментарии

Сегодня, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в соглавном событии грандиозного вечера профессионального бокса состоялся реванш между двумя британскими супертяжеловесами Фабио Уордли и Фрейзером Кларком, где на кону стоял титул чемпиона Великобритании.

Уже первый раунд стал последним в этом противостоянии. Уордли на выходе из клинча нанёс несколько точных боковых в голову Кларка и серьёзно потряс его, после чего добавил сокрушительный хук, которым сломал челюсть Кларку и отправил в чистый нокаут.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в марте 2024 года, где была зафиксирована ничья в очень зрелищном поединке.

Материалы по теме
Джей Опетайя одержал досрочную победу над Джеком Мэсси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android