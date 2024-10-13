Фото: флаги России и Кыргызстана в раздевалке Дмитрия Бивола

В раздевалке Дмитрия Бивола перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с Артуром Бетербиевым были вывешены флаги России и Кыргызстана.

Флаги в раздевалке Дмитрия Бивола Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Бивол свой последний бой проводил в июне 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде над ливийцем Маликом Зинадом. Что касается Бетербиева, то он предыдущий раз выступал в январе 2024 года, одержав там победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Трансляцию боксёрского турнира показывают платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок транслируется на Первом канале. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой рассказывает обо всех главных событиях турнира. Вместе с нашими журналистами бои комментирует Магомед Курбанов — боксёр RCC Boxing, экс-претендент на титул чемпион WBA, седьмой номер рейтинга WBA в первом среднем весе.