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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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00:30 Мск
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Фото: флаги России и Кыргызстана в раздевалке Дмитрия Бивола

Фото: флаги России и Кыргызстана в раздевалке Дмитрия Бивола
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В раздевалке Дмитрия Бивола перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с Артуром Бетербиевым были вывешены флаги России и Кыргызстана.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Идёт
Дмитрий Бивол
Флаги в раздевалке Дмитрия Бивола

Флаги в раздевалке Дмитрия Бивола

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Бивол свой последний бой проводил в июне 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде над ливийцем Маликом Зинадом. Что касается Бетербиева, то он предыдущий раз выступал в январе 2024 года, одержав там победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Трансляцию боксёрского турнира показывают платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок транслируется на Первом канале. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой рассказывает обо всех главных событиях турнира. Вместе с нашими журналистами бои комментирует Магомед Курбанов — боксёр RCC Boxing, экс-претендент на титул чемпион WBA, седьмой номер рейтинга WBA в первом среднем весе.

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