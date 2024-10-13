Дмитрий Бивол поднялся в ринг под песню «Группа крови» перед боем с Артуром Бетербиевым

Российский боксёр-профессионал Дмитрий Бивол поднялся в ринг перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с Артуром Бетербиевым под песню Виктора Цоя «Группа крови». Бой проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин является обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 20 побед (20 — нокаутом) и ни одного поражения.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин является обладателем титула WBA. Всего на его счету 23 победы (12 — нокаутом) и ни одного поражения.

Трансляция боксёрского турнира ведётся на платформах DAZN и TNT Sports. В России поединок показывает Первый канал. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой рассказывает обо всех главных событиях турнира. Вместе с нашими журналистами бой комментирует Магомед Курбанов — боксёр RCC Boxing, экс-претендент на титул чемпионв WBA, седьмой номер рейтинга WBA в первом среднем весе.