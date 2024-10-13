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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Опубликованы судейские записки боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Стали известны судейские записки боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
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Опубликованы судейские записки боя между обладателем титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и его соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева. Бой завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Судьи выставили следующий счёт — 114:114, 115:113, 116:112 в пользу Бетербиева.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
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Дмитрий Бивол

Фото: Соцсети журналиста Майкла Бенсона

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

Напомним. вечер профессионального бокса проходил в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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