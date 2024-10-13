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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Артур Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России

Артур Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России
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Артур Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России. Напомним, в титульном бою в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он победил соотечественника Дмитрия Бивола.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Бетербиев выиграл все 21 профессиональных поединков. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бивол потерпел первое поражение. Ранее он выиграл 23 боя (12 – нокаутом), в его активе титулы WBA Super и IBO.

На кону также будет стоять пояс The Ring.

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