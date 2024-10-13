Артур Бетербиев прокомментировал победу над Дмитрием Биволом в титульном бою

Российский боксёр Артур Бетербиев высказался о победе над соотечественником Дмитрием Биволом, в титульном бою в Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

«Я не был хорош сегодня. Я могу действовать более качественно, но не знаю, почему получилось так. Чувствовал себя некомфортно. Конечно, это был жёсткий бой. Бивол тоже чемпион мира. Может быть, он даже лучше меня, но сегодня Всевышний был со мной», — сказал Бетербиев после боя.

Бетербиев выиграл все 21 профессиональных поединков. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

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