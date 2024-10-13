Дмитрий Бивол высказался о реванше с Артуром Бетербиевым

Российский боксёр-профессионал Дмитрий Бивол высказался о реванше после поражения от соотечественника Артура Бетербиева в титульном бою в Эр-Рияде. Напомним, бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

«Конечно, я хочу реванш, если будет такой шанс. Хочу быть неоспоримым чемпионом», — сказал Бивол после боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

Отметим, ранее были опубликованы судейские записки боя. Судьи выставили следующий счёт — 114:114, 115:113, 116:112 в пользу Бетербиева.

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