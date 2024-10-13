Артур Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом

Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал о готовности провести реванш с Дмитрием Биволом. Напомним, в титульном бою Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей.
«Я хотел попасть хорошим панчем, но не смог. Не получилось донести ни один фирменный удар. Сегодня я был удачливее. Я очень простой боксёр. Таких, как я, тысячи. Только Мухаммед Али был особенным и, может, ещё несколько боксёров.
Реванш? Если Турки Аль аш-Шейх хочет реванш, то мы готовы. Спасибо за всё, Саудовская Аравия», — сказал Бетербиев после боя.
Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.
Бетербиев показал, как готовится к бою с Биволом