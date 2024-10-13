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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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00:30 Мск
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Артур Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом

Артур Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
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Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал о готовности провести реванш с Дмитрием Биволом. Напомним, в титульном бою Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я хотел попасть хорошим панчем, но не смог. Не получилось донести ни один фирменный удар. Сегодня я был удачливее. Я очень простой боксёр. Таких, как я, тысячи. Только Мухаммед Али был особенным и, может, ещё несколько боксёров.

Реванш? Если Турки Аль аш-Шейх хочет реванш, то мы готовы. Спасибо за всё, Саудовская Аравия», — сказал Бетербиев после боя.

Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

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