Артур Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом

Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал о готовности провести реванш с Дмитрием Биволом. Напомним, в титульном бою Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей.

«Я хотел попасть хорошим панчем, но не смог. Не получилось донести ни один фирменный удар. Сегодня я был удачливее. Я очень простой боксёр. Таких, как я, тысячи. Только Мухаммед Али был особенным и, может, ещё несколько боксёров.

Реванш? Если Турки Аль аш-Шейх хочет реванш, то мы готовы. Спасибо за всё, Саудовская Аравия», — сказал Бетербиев после боя.

Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бетербиев показал, как готовится к бою с Биволом