Дмитрий Бивол отреагировал на поражение в титульном бою с Артуром Бетербиевым

Российский боксёр-профессионал Дмитрий Бивол прокомментировал поражение от соотечественника Артура Бетербиева в титульном бою в Эр-Рияде. Напомним, бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

«Хочу сказать спасибо за этот шанс. Я воин. Я должен делать всё идеально. Никаких оправданий, только поздравления Артуру и его команде.

Я делал свою работу. Я могу работать лучше. Но это решение судей. Если они решили, что Артур был лучше, то значит, так и есть. Он победил. Что я могу сказать.

Почувствовал ли я его силу? Конечно. Вы можете видеть моё лицо. И этот синяк от моей руки — я защищался, он пробил защиту. Представьте себе, как он бьёт», — сказал Бивол после боя.

Напомним, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

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