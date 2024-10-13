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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Статистика ударов в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Статистика ударов в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
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Появилась подробная статистика ударов в титульном поединке между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Победу на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) раздельным решением судей одержал Бетербиев.

Бетербиев выиграл все 21 профессиональных поединков. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести чемпионских поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.

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