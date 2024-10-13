Статистика ударов в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Появилась подробная статистика ударов в титульном поединке между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Победу на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) раздельным решением судей одержал Бетербиев.

Бетербиев выиграл все 21 профессиональных поединков. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести чемпионских поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.

Бивол показал тренировку в ринге перед боем с Бетербиевым