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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Артур Бетербиев одержал первую победу решением судей в карьере

Артур Бетербиев одержал первую победу решением судей в карьере
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В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой обладателя титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и его соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева. Бой завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Таким образом, Бетербиев одержал первую победу решением судей в карьере. Ранее Бетербиев побеждал нокаутах в 20 поединках, в которых принимал участие.

Отметим, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года), а также стал первым абсолютным чемпионом мира из России.

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