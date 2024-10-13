Фото с боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой обладателя титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и его соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Фото: Getty Images

Таким образом, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Отметим, Бетербиев также стал первым абсолютным чемпионом мира из России.

Главные титульные победы Бивола и Бетербиева: