Вы согласны с судейским решением в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?

Российский боксёр Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в титульном бою на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей. Судьи выставили следующий счёт — 114:114, 115:113, 116:112 в пользу Бетербиева.

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Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом. Россиянин выиграл 21 бой. Отметим, Артур впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно. Бетербиев стал обладателем поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.

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