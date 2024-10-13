Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вы согласны с судейским решением в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?

Вы согласны с судейским решением в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?
Комментарии

Российский боксёр Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в титульном бою на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Поединок продлился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей. Судьи выставили следующий счёт — 114:114, 115:113, 116:112 в пользу Бетербиева.

Вы согласны с судейским решением в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?

Пройти опрос можно по ссылке

Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом. Россиянин выиграл 21 бой. Отметим, Артур впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно. Бетербиев стал обладателем поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.

Материалы по теме
Есть абсолютный чемпион из России! Бетербиев победил Бивола в историческом бою
Есть абсолютный чемпион из России! Бетербиев победил Бивола в историческом бою

Самый опасный нокаутёр из России

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android