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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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«Ограбление». Райан Гарсия отреагировал на победу Бетербиева над Биволом в титульном бою

«Ограбление». Райан Гарсия отреагировал на победу Бетербиева над Биволом в титульном бою
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался о победе россиянина Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом, в титульном бою в Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
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Дмитрий Бивол

«Ничего себе ограбление, если хотите знать моё мнение» – написал Гарсия на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Таким образом, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

Отметим, Бетербиев также стал первым абсолютным чемпионом мира из России.

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