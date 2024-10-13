«Ограбление». Райан Гарсия отреагировал на победу Бетербиева над Биволом в титульном бою

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался о победе россиянина Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом, в титульном бою в Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

«Ничего себе ограбление, если хотите знать моё мнение» – написал Гарсия на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Таким образом, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

Отметим, Бетербиев также стал первым абсолютным чемпионом мира из России.

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