Ислам Махачев оценил бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал титульный бой между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Чистота, зрелище, Настоящий бокс высокого качества», — написал Махачев на своей личной странице в социальной сети.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом. Россиянин выиграл 21 бой. Отметим, Артур впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно. Бетербиев стал обладателем поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring. Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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