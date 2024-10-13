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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Ислам Махачев оценил бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом

Ислам Махачев оценил бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал титульный бой между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Чистота, зрелище, Настоящий бокс высокого качества», — написал Махачев на своей личной странице в социальной сети.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом. Россиянин выиграл 21 бой. Отметим, Артур впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно. Бетербиев стал обладателем поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring. Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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